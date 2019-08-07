Самолет "Аэрофлота" задержан в Екатеринбурге на 7,5 часов по техническим причинам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Екатеринбурга в Москву задержан в среду на семь с половиной часов по техническим причинам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово.

"Рейс SU-1407 задерживается по техническим причинам, с пассажирами работают представители авиаперевозчика", - сказали в пресс-службе.

Согласно данным онлайн-табло Кольцово, самолет должен был вылететь в Москву в 05:00 мск. Однако сейчас его вылет перенесен на 12:30 мск.