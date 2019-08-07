Пограничники раскрыли канал незаконной миграции в Челябинской области

ТАСС, 7 августа. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области раскрыли канал незаконной миграции, задержаны восемь человек, в отношении которых возбуждено 14 уголовных дел, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Деятельность организованной преступной группы, состоявшей из граждан РФ и специализировавшейся на незаконном перемещении через границу иностранных граждан и лиц без гражданства, пресечена сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области. <…> Задержания организаторов и участников противоправной деятельности проводились сотрудниками пограничного управления на территории Челябинской, Свердловской, Тюменской и Московской областей во взаимодействии с региональными управлениями ФСБ, а также казахстанскими пограничниками. По результатам проведенных мероприятий задержано восемь человек, в отношении которых было возбуждено 14 уголовных дел", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с октября 2017 г. по сентябрь 2018 г. организаторы канала незаконной миграции Панин и Сибогатов помогли въехать в Россию не менее восьми иностранцам.

"По итогам рассмотрения уголовного дела Варненским районным судом Челябинской области Панину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в колонии строгого режима, Сибогатову - в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии общего режима", - сообщила пресс-служба.