Объем инвестиций для замены ветхих сетей ЖКХ в УФО оценивается в 250 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Объем необходимых средств для замены ветхих сетей ЖКХ в регионах Уральского федерального округа (УФО) оценивается в 250 млрд рублей. Об этом сообщил в среду на совещании, посвященном проблемам отрасли, полпред президента РФ в округе Николай Цуканов.

"Потребность в замене ветхих коммунальных сетей составляет: тепловые сети - более 9 тыс. километров, водопроводные сети - почти 12 тыс. километров, канализационные сети - почти 7 тыс. километров, электрические сети - свыше 11 тыс. километров, газовые сети - 330 километров. Объем средств на их замену оценивается в 250 млрд рублей. Безусловно, за один год эту проблему не решить, здесь нужны четкие понятные программы", - сказал полпред.

По словам Цуканова, в этом году регионы планируют направить на эти цели 11 млрд рублей. Кроме того, на подготовку к грядущему отопительному сезону в субъектах округа нужно потратить более 25 млрд рублей.

"Необходимо подготовить свыше 5 тыс. котельных, 290 млн кв. метров жилья, 21 тыс. кв. метров тепловых и 37 тыс. кв. километров водопроводных сетей. А также иные сети и объекты инженерных инфраструктур", - отметил он.