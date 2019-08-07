Курганская прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в детских лагерях

ТАСС, 7 августа. Шадринская межрайонная прокуратура Курганской области в ходе проверки детских лагерей выявила многочисленные нарушения, в том числе пожарной безопасности. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

"В муниципальном автономном учреждении Детский загородный оздоровительный лагерь "Салют", вопреки требованиям пожарной безопасности, в корпусе, предназначенном для проживания детей, а также в столовой неисправна пожарная сигнализация, а в муниципальном казенном образовательном учреждении (МКОУ) "СОШ № 20" электрощитовая захламлена горючими веществами, что создает угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, отдыхающих в лагерях. При проверке МКОУ "Нижнеполевская СОШ" в автобусе, осуществляющим перевозку детей, на момент проверки были неисправны тахограф, наружное автомобильное громкоговорящее устройство, один огнетушитель", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также в других лагерях региона установлены многочисленные нарушения федерального законодательства, санитарно-эпидемиологических правил и правил пожарной безопасности, антитеррористической защищенности. "По итогам проверки в адрес руководителей 15 организаций внесены представления с требованием об устранении выявленных нарушений федерального законодательства, в отношении 22 должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях в связи с выявленными нарушениями пожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства", - уточняется в сообщении.