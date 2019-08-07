Свердловский губернатор упрекнул Минобороны в срыве отопительного сезона в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев упрекнул Министерство обороны РФ в регулярных срывах при подготовке к отопительному сезону в Екатеринбурге.

"Главным образом, отсутствие паспорта готовности (к отопительному сезону - прим. ТАСС) в Екатеринбурге и других муниципальных образованиях является ненадлежащая подготовка жилищного фонда Министерства обороны. Я вас прошу, Николай Николаевич (Цуканов, полпред в Уральском федеральном округе - прим. ТАСС), взять на свой личный контроль вопрос подготовки военных городков. Екатеринбург уже на протяжении 15 лет не может получить от них паспорта", - сообщил глава региона на совещании, посвященном проблемам ЖКХ, в полпредстве.

Цуканов пообещал разобраться в ситуации. Заместитель начальника екатеринбургского филиала "Центрального жилищно-коммунального управления" Минобороны РФ Дмитрий Салмин отметил ТАСС, что теплогенерирующие объекты Центрального военного округа (ЦВО) вошли в отопительный сезон 2018-2019 своевременно и не причастны к возможным срывам отопительного сезона в Екатеринбурге.

"Подготовка к новому зимнему сезону началась сразу после окончания отопительного периода, еще в мае 2019 года. Сегодня готовы две из трех котельных, обеспечивающих теплом муниципальные объекты, в том числе жилые дома. Еще на одной ведутся работы по капитальному ремонту здания без остановки работы котельной, также проводится ремонт наружных инженерных сетей в 19-м военном городке Екатеринбурга", - сказал Салмин.

Он уточнил, что опрессовки и гидравлические испытания завершены в 51 из 60 жилых домов Екатеринбурга, находящихся на обслуживании эксплуатирующей организации ЦВО. "Более 60% приборов учета тепла прошли поверку и сданы организациям - поставщикам ресурсов. На протяжении многих лет отопительный сезон на объектах ЦВО проводится безаварийно, что свидетельствует о качественной подготовке к нему", - добавил Салмин.