Покрас Лампас восстановит испорченную коммунальщиками Екатеринбурга работу в сентябре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Художник-каллиграф Покрас Лампас (Арсений Пыженков) приедет в Екатеринбург для восстановления испорченной коммунальщиками композиции на площади Первой пятилетки не раньше сентября. Об этом сообщил в среду ТАСС Евгений Фатеев - директор фестиваля Stenograffia, во время которого была создана работа Лампаса.
Коммунальные службы Екатеринбурга 19 июля начали закрашивать рисунок Лампаса, созданный во время фестиваля, позже работы были приостановлены. Повреждена примерно одна десятая часть граффити, она залита гудроном.
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"Мы сейчас уточняем дату. Очень надеемся, что в ближайшее время она станет известна. Скорее всего, Покрас Лампас приедет в Екатеринбург в сентябре", - сказал собеседник агентства.
Площадь работы художника составляет более 6,5 тыс. кв. м, на ней отражен отрывок из манифеста Казимира Малевича. В работе использовались красный, черный и серебряно-серый цвета. Граффити было закончено 8 июля, работы были согласованы с мэрией Екатеринбурга.
Как ранее сообщала пресс-служба администрации Екатеринбурга, коммунальные работы на месте граффити Покраса Лампаса не были согласованы с властями. По словам мэра города Александра Высокинского, администрация накажет виновных, испортивших работу художника.
Stenograffia - ежегодный фестиваль уличного искусства, который проводится агентством StreetArt при поддержке администрации Екатеринбурга. Фестиваль начал работу в 2010 году. По оценке экспертов, он влияет на развитие российского уличного искусства и является площадкой для реализации молодых художников и демонстрации талантов мастеров стрит-арта. Мероприятие завоевало звание лучшего проекта в области социальных коммуникаций и благотворительности на всероссийском конкурсе "Серебряный лучник".