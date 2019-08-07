Покрас Лампас восстановит испорченную коммунальщиками Екатеринбурга работу в сентябре

Коммунальные службы Екатеринбурга 19 июля начали закрашивать рисунок Лампаса, созданный во время фестиваля, позже работы были приостановлены. Повреждена примерно одна десятая часть граффити, она залита гудроном.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Художник-каллиграф Покрас Лампас (Арсений Пыженков) приедет в Екатеринбург для восстановления испорченной коммунальщиками композиции на площади Первой пятилетки не раньше сентября. Об этом сообщил в среду ТАСС Евгений Фатеев - директор фестиваля Stenograffia, во время которого была создана работа Лампаса.

"Мы сейчас уточняем дату. Очень надеемся, что в ближайшее время она станет известна. Скорее всего, Покрас Лампас приедет в Екатеринбург в сентябре", - сказал собеседник агентства.

Площадь работы художника составляет более 6,5 тыс. кв. м, на ней отражен отрывок из манифеста Казимира Малевича. В работе использовались красный, черный и серебряно-серый цвета. Граффити было закончено 8 июля, работы были согласованы с мэрией Екатеринбурга.

Как ранее сообщала пресс-служба администрации Екатеринбурга, коммунальные работы на месте граффити Покраса Лампаса не были согласованы с властями. По словам мэра города Александра Высокинского, администрация накажет виновных, испортивших работу художника.

Stenograffia - ежегодный фестиваль уличного искусства, который проводится агентством StreetArt при поддержке администрации Екатеринбурга. Фестиваль начал работу в 2010 году. По оценке экспертов, он влияет на развитие российского уличного искусства и является площадкой для реализации молодых художников и демонстрации талантов мастеров стрит-арта. Мероприятие завоевало звание лучшего проекта в области социальных коммуникаций и благотворительности на всероссийском конкурсе "Серебряный лучник".