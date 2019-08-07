Пострадавшие от паводка жители сел в Югре получат по 40 тыс. рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 августа. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры выплатят жителям населенных пунктов - Саранпауль и Хурумпауль в Березовском районе, жилые дома и придомовые участки которых пострадали в ходе паводка, по 40 тыс. рублей. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

В среду губернатор Югры Наталья Комарова в рамках рабочей поездки в Березовский район в формате видеоконференцсвязи из сельского поселения Саранпауль провела заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при правительстве Югры.

"Сегодня семи семьям [Саранпауля] будет перечислено по 40 тыс. рублей. Завтра еще один житель Хулимсунта получит такую же сумму. Двум семьям оказана помощь в подготовке детей в первый класс", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Югры Всеволода Кольцова.

В свою очередь глава региона поручила изучить потребность пострадавших семей в организации отдыха детей.

В ходе заседания глава Саранпауля Павел Артеев предложил создать в поселке Неройка автоматическую метеостанцию. Начальник Ханты-Мансийского филиала Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы Ольга Волковская с его просьбой согласилась, уточнив, что в настоящее время метеорологи не располагают сведениями об осадках в горах, что усложняет составление прогнозов, в том числе паводковой ситуации в Березовском районе.

О ситуации в поселениях

Березовский район расположен на севере Югры. Всего в Саранпауле проживает более 2,5 тыс. человек. Возле деревни протекает река Ляпин, берущая начало в горах. В связи с этим на уровень воды в ней существенно влияют сильные дожди.

Днем 7 августа власти Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры объявили режим чрезвычайной ситуации на территории всего муниципального образования из-за подтопления двух населенных пунктов - Саранпауль и Хурумпауль. В настоящее время в Саранпауле подтоплено 26 придомовых участков и два жилых дома, в Хурумпауль - один участок и один дом. Максимальный уровень воды - 1159 см - в Саранпауле был отмечен 3 августа. Тогда частично было подтоплено 27 придомовых участков и пять жилых домов.

Ранее сообщалось, что Саранпауль находится под угрозой подтопления из-за сильных дождей. Всего в зону подтопления в сельском поселении могут попасть 24 дома, в которых проживает 71 человек.