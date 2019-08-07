{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Проверка не выявила опасных предметов в аэропорту Екатеринбурга

Устанавливается личность сообщившего об угрозе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы не обнаружили опасных предметов в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, куда поступил звонок об угрозе минирования. Об этом в среду сообщили ТАСС в управлении на транспорте МВД РФ по Уральскому округу.

"В аэропорт Кольцово около 17:00 (15:00 мск) по телефону поступило сообщение об опасном предмете. Правоохранительными органами были проведены все необходимые мероприятия, в том числе обследования. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было. Все мероприятия заняли около 2,5 часа", - сказал собеседник агентства. В управлении добавили, что личность звонившего в данный момент устанавливается.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах региона сообщал, что специалисты осматривают несколько самолетов на наличие взрывных устройств после анонимного сообщения о бомбе на одном из бортов в аэропорту Кольцово. Аналогичные сообщения о минировании аэропортов в среду поступили в Краснодаре и Архангельске.

Теги
РоссияСвердловская область
В аэропорт Екатеринбурга поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва самолета
Задержаны шесть рейсов
Читать полностью