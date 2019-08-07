Проверка не выявила опасных предметов в аэропорту Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы не обнаружили опасных предметов в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, куда поступил звонок об угрозе минирования. Об этом в среду сообщили ТАСС в управлении на транспорте МВД РФ по Уральскому округу.

"В аэропорт Кольцово около 17:00 (15:00 мск) по телефону поступило сообщение об опасном предмете. Правоохранительными органами были проведены все необходимые мероприятия, в том числе обследования. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было. Все мероприятия заняли около 2,5 часа", - сказал собеседник агентства. В управлении добавили, что личность звонившего в данный момент устанавливается.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах региона сообщал, что специалисты осматривают несколько самолетов на наличие взрывных устройств после анонимного сообщения о бомбе на одном из бортов в аэропорту Кольцово. Аналогичные сообщения о минировании аэропортов в среду поступили в Краснодаре и Архангельске.