Уральские спасатели отправились на тушение пожаров в Красноярский край

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Работники парашютно-десантной пожарной службы Уральской базы авиационной охраны лесов отправились в Красноярский край для ликвидации лесных пожаров, сообщил в четверг департамент информационной политики Свердловской области.

В сообщении уточняется, что на тушение отправлены 55 работников парашютно-десантной пожарной службы Алапаевского, Тавдинского, Сосьвинского и Ивдельского авиаотделений Уральской базы авиационной охраны лесов.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, в настоящее время уральцы направляются в село Богучаны. Также туда отправятся 14 добровольцев - спасатели Свердловской области, входящие в состав сводной группировки Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

"Решение о переброске сил принято губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в связи с обращением правительства Красноярского края на заседании оперативного штаба комиссии Федерального агентства лесного хозяйства по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности", - приводит департамент слова регионального министра природных ресурсов и экологии Алексея Кузнецова.

Лесные пожары в Красноярском крае достигли пика в конце июля, когда площадь горящей тайги превысила 1,1 млн га. Первого августа к тушению пожаров приступила авиагруппировка Минобороны из 10 самолетов Ил-76.

В крае продолжает действовать режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. По данным пресс-службы краевого Минлесхоза, причины лесных пожаров носят природный характер. На севере края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке 30 градусов тепла, наблюдаются порывы ветра и сухие грозы.