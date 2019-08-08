Тюменские врачи впервые провели операцию по имплантации радужки глаза

ТАСС, 8 августа. Офтальмологи Областной клинической больницы №1 (ОКБ) в Тюмени провели первую в регионе имплантацию искусственной радужки глаза. На данный момент 50-летний пациент ведет обычную жизнь и находится на амбулаторном наблюдении, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

"Офтальмологи ОКБ №1 выполнили первую в Тюменской области имплантацию искусственной радужки 50-летнему пациенту. Серьезная травма оставила мужчину практически без глаза. Операция прошла успешно и бесплатно для пациента, сейчас мужчина уже выписан из стационара на амбулаторное наблюдение, он вернулся к своей обычной жизни. Врачи добились хорошего косметического и зрительного эффекта", - сказали в пресс-службе.

В департаменте добавили, что подобные операции сложны из-за технического исполнения, сантиметрового операционного поля. У мужчины произошел разрыв глазного яблока, что привело к повреждению и потере хрусталика и радужки.

"Пациенту была имплантирована искусственная радужка отечественного производства. Такого вида импланты изготавливаются индивидуально для каждого пациента. Мы тщательно подобрали этот имплант по цвету и параметрам здорового глаза", - отметил заведующий офтальмологическим отделением больницы Григорий Симоненко, который проводил операцию.