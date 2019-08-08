В Курганской области при пожаре в жилом доме погибли три человека

ТАСС, 8 августа. Три женщины погибли в рабочем поселке Юргамыш Курганской области, где произошло возгорание частного жилого дома. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в четверг.

"В ночь на 8 августа текущего года в рабочем поселке Юргамыш произошло возгорание частного жилого дома, расположенного по улице Гагарина. В ходе осмотра места происшествия после тушения пожара были обнаружены тела трех женщин 1942, 1958 и 1964 годов рождения. По предварительным данным, в пожаре погибли мать и две ее дочери, проживавшие в доме, причиной смерти стало отравление продуктами горения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрического прибора. Следственными органами СК РФ по Курганской области проводится доследственная проверка.