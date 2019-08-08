В музее Екатеринбурга воссоздали часть московской квартиры Владимира Высоцкого

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Часть квартиры актера, поэта и автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого, расположенной в доме № 28 на Малой Грузинской улице в Москве, воссоздана в музее артиста в Екатеринбурге. Об этом сообщил в четверг журналистам директор организации Андрей Гавриловский на открытии нового выставочного зала.

"Сын Владимира Высоцкого Никита отдал вещи из квартиры своего отца нашему музею: диван, кресла, стол, шкафы, зеркало. Все воссоздано в том виде, в каком было в самой квартире Высоцкого. Также у нас представлена входная дверь в квартиру поэта. Особенно это нравится людям старшего поколения - эти вещи можно увидеть, многие можно потрогать. Говорят, что у нас музей очень душевный получился, и люди с большим удовольствием к нам приходят ", - сказал он.

По словам Никиты Высоцкого, приехавшего в Екатеринбург на открытие нового выставочного зала музея, воссозданная квартира его отца пробуждает в нем детские воспоминания. "Мне радостно, что это происходит. Наша семья в какой-то момент приняла решение, что все, что связано с отцом, мы передаем государству. А это вещи, с которыми связаны детские воспоминания. Это часть моей жизни. А вещи сейчас стоят в музее - это странное ощущение, не тяжелое, но странное. Я любил это место, и многие его любили", - рассказал он.

В новом выставочном зале также представлена архивная фотосессия Владимира Высоцкого и его последней супруги, актрисы Марины Влади. Там же вывешены рукописи артиста и его тетрадь, в которой поэт записал пять своих стихотворений. Кроме того, у посетителей музея появилась возможность увидеть макет квартиры Высоцкого, в которой он проживал с 1975 года.

Музей Высоцкого в Екатеринбурге был открыт в 2013 году, основу экспозиции составили личные вещи артиста. В музее полностью восстановлен гостиничный номер, в котором он проживал, когда приезжал в Свердловск. Кроме того, представлен автомобиль "Мерседес", принадлежавший Высоцкому.