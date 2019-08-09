"Уральские авиалинии" запустят беспосадочные рейсы из Екатеринбурга на Дальний Восток

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" запустит беспосадочные рейсы из Екатеринбурга во Владивосток и Хабаровск. Такие возможности открылись перед перевозчиком благодаря приобретению пяти новых самолетов Airbus, которые он получит до конца 2019 года, сообщил в пятницу на презентации первого поступившего в компанию судна Airbus A320neo генеральный директор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов.

"В этом году будет пять таких самолетов - три Airbus A320 и два Airbus A321. Это последнее слово в самолетостроении. Эти самолеты обладают уникальными возможностями, они почти семь часов могут находиться в воздухе с полной загрузкой. Мы расширяем себе рынок, мы сможем летать практически в весь Китай без посадок, будут беспосадочные перелеты Екатеринбург - Владивосток и Екатеринбург - Хабаровск, вероятнее всего, откроем рейсы в Токио из этих городов. То есть в столицу Японии будем долетать с одной промежуточной посадкой. Расширяются возможности авиакомпании и на европейском направлении", - сказал гендиректор авиакомпании.

В пятницу в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) был презентован Airbus A320neo "Уральских авиалиний". Новый самолет будет эксплуатироваться на самых популярных направлениях авиакомпании, в том числе - европейских.

"Уральские авиалинии" на условиях операционного лизинга эксплуатируют 45 самолетов Airbus (24 самолета А320, 16 лайнеров А321 и пять - А319). Перевозчик является одной из крупнейших российских авиакомпаний. По итогам 2018 года компания перевезла более 9 млн пассажиров, что на 13% больше показателя 2017 года.