В ТОР "Новоуральск" появился первый резидент

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Уральский завод капитального ремонта стал первым резидентом территории опережающего социально-экономического развития "Новоуральск" Свердловской области. Объем инвестиций предприятия составит 24,3 млн рублей, сообщил региональный департамент информационной политики в пятницу.

"Первый резидент организует на территории опережающего развития "Новоуральск" предприятие по обслуживанию заводов, в том числе, ремонту промышленного оборудования и станков. Объем инвестиций в течение трех лет составит 24,3 млн рублей, в ходе реализации проекта будут созданы 68 новых рабочих мест", - приводит департамент слова министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой.

Запуск предприятия запланирован уже на следующую неделю. По данным министерства инвестиций и развития региона, в настоящее время в перечне потенциальных резидентов ТОР "Новоуральск" находится около 25 компаний.

Статус ТОР присвоен Новоуральску в феврале 2019 года. ТОР "Новоуральск" создана на пяти промышленных площадках общей площадью 654,24 га. Минимальный объем капитальных вложений, осуществляемых в рамках инвестиционных проектов на ТОР, должен составлять не менее 15 млн рублей. В рамках особого правового режима на ТОР "Новоуральск" применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны для проведения импортных и экспортных операций со странами Европейского союза, ЮАР, Индией, Вьетнамом, Сингапуром, Бразилией, Кубой, Японией и Китаем.