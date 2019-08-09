Доля некачественной сельхозпродукции в Свердловской области снизилась до 27%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Управление Россельхознадзора по Свердловской области отмечает существенное снижение доли некачественной сельскохозяйственной продукции в регионе после внедрения системы электронной ветеринарной сертификации "Меркурий", сообщила в пятницу на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС заместитель руководителя ведомства Наталья Банникова.

"В том [2018] году процент выявления [некачественной продукции] составлял примерно 40%, в этом году, на данный момент - 27%", - сообщила Банникова.

По словам заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области, доля некачественной продукции снижается, несмотря на то, что система "Меркурий" начала работать недавно. Оценка некачественной продукции происходит в результате проведения государственного официального мониторинга.

Как сообщила руководитель испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора Ирина Топоркова, в основном фальсифицированной признается молочная продукция, завезенная на территорию Свердловской области.

"Порядка 20% фальсифицированной продукции - это сливочное масло, еще 15% приходится на остальную молочную продукцию", - уточнила Топоркова.

Автоматизированная информационная система "Меркурий" предназначена для электронной сертификации и обеспечения отслеживания поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов при их производстве, обороте и перемещении по территории РФ в целях создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности.