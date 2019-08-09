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Новая техника ВС РФ

ЦВО усилил контроль над воздушным пространством Южного Урала с помощью двух новых РЛС

Модернизированные радиолокационные станции позволят увеличить радиус обнаружения целей

ТАСС, 9 августа. Две трехкоординатные радиолокационные станции (РЛС) средних и больших высот "Небо-УМ" поступили на вооружение войск Центрального военного округа (ЦВО). Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой округа.

"Центральный военный округ двумя трехкоординатными радиолокационными станциями средних и больших высот "Небо-УМ" усилил контроль на воздушным пространством Южного Урала", - указано в сообщении.

Станция "Небо-УМ" предназначена для измерения координат и сопровождения воздушных целей различных категорий: от самолетов до крылатых и управляемых ракет, в том числе малоразмерных гиперзвуковых, баллистических и малозаметных на дальности 600 километров. "РЛС также обеспечивает определение государственной принадлежности воздушных объектов и пеленгацию постановщиков активных помех. При этом работа станции может вестись в автоматическом режиме, автономно и в составе системы управления соединений", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, модернизированные РЛС позволят увеличить радиус обнаружения целей.

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