Новый техцентр "Уральских авиалиний" заработал в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Вторая очередь авиационного технического центра авиакомпании "Уральские авиалинии" для обслуживания самолетов запущена в екатеринбургском аэропорту Кольцово в пятницу. Благодаря этому центру ремонтные работы самолетов авиакомпании можно будет выполнять в Екатеринбурге, сообщил на открытии центра генеральный директор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов.

"Мы построили вторую очередь технического центра для поддержания правильной эксплуатации самолетов. Раньше мы возили колеса от наших самолетов на ремонт каждую неделю в Чехию и Германию. С запуском этого цеха мы будем проводить ремонтные работы здесь. Это и есть реальное импортозамещение. Все, что требуется для эксплуатации наших самолетов, мы все сможем делать в Екатеринбурге", - сказал он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе "Уральских авиалиний", сумма инвестиций на вторую очередь авиационного техцентра составила 500 млн рублей. Предполагается, что эта сумма окупится за три года.

По словам Скуратова, в техцентре появились цеха по ремонту колес и тормозов, покрасочный и аккумуляторный цеха, а также цех по ремонту аварийных трапов. Как отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, присутствовавший на открытии техцентра, новый комплекс позволит решить ряд серьезных экономических задач отечественных авиакомпаний.

Первая очередь техцентра "Уральских авиалиний" была открыта в Екатеринбурге в январе 2015 года. Комплекс был построен с использованием современных инновационных технологий и рассчитан на размещение четырех самолетов Airbus 321, либо двух Airbus 321 и одного широкофюзеляжного лайнера типа Boeing 747-800.

"Уральские авиалинии" на условиях операционного лизинга эксплуатируют 45 самолетов Airbus (24 самолета А320, 16 лайнеров А321 и пять - А319). Перевозчик является одной из крупнейших российских авиакомпаний. По итогам 2018 года компания перевезла более 9 млн пассажиров, что на 13% больше показателя 2017 года.