Государственный академический музыкальный театр Крыма впервые выступит в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Музыкальный театр Республики Крым впервые приедет в Екатеринбург с гастролями, сообщили в пятницу ТАСС в дирекции театра.

"Государственный академический музыкальный театр республики Крым впервые проведет гастроли в Екатеринбурге. Они состоятся с 10 по 19 сентября на сцене Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии. Свердловский театр музкомедии в это время будет выступать на наших площадках в Крыму. Выступления состоятся по программе "Большие гастроли", - рассказали в дирекции.

Гастроли в Екатеринбурге откроются премьерой прошлого сезона - мюзиклом "Леонардо", сюжет которого разворачивается вокруг личности Леонардо да Винчи. Также в программу гастрольного тура вошли мюзиклы "Три мушкетера", "Собор Парижской Богоматери", "Мост над рекой" и "Дубровский" и музыкальный спектакль "Роман о девочках".

Гастроли Государственного академический музыкальный театр Республики Крым проходят при поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы "Большие гастроли", организованной Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности, а также Министерства культуры Республики Крым. Крымский музыкальный театр - единственный профессиональный музыкальный театр в республике, он существует 65 лет.