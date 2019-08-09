Чиновников района в Челябинской области подозревают в махинациях с землей

ЧЕЛЯБИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Следователи в Челябинской области возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении двух чиновников администрации Чебаркульского района, их подозревают в махинациях с землей в селе Боровом, сообщила в пятницу пресс-служба управления СК по региону.

"Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ возбуждено в отношении управляющего делами Евгении Переваловой и начальника отдела архитектуры и строительства администрации Чебаркульского района Олега Прохорова", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2014 году Перевалова получила от администрации района земельный участок площадью 1,5 га в селе Боровом якобы для строительства производственного цеха. Затем на участке было построено небольшое помещение, при помощи Прохорова были последовательно оформлены права собственности сначала на помещение, а затем и на участок, который при кадастровой стоимости более 1 млн рублей был выкуплен за чуть более 100 тыс. рублей. После этого, изменив категорию земли, Перевалова разделила эту территорию на части для индивидуального жилищного строительства.

Преступная схема была раскрыта полицией. При участии прокуратуры в судебном порядке земля была возвращена в муниципальную собственность. Расследование продолжается. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.