В Екатеринбурге погиб рабочий после падения на него кабины лифта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Рабочий лифтовой службы погиб в Екатеринбурге после падения на него кабины лифта. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры Свердловской области в пятницу.

"По предварительной информации, 9 августа в Екатеринбурге в результате обрыва троса лифта при проведении плановых ремонтных работ кабина лифта упала в шахту. В результате несчастного случая находившийся в шахте лифта мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, от которых скончался на месте", - говорится в сообщении.

По данному факту екатеринбургской прокуратурой организована доследственная проверка. "В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда и производственной безопасности при проведении таких работ, в том числе периодичность технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов лифтового оборудования", - уточняет пресс-служба ведомства.