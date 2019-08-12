В Челябинской области воспитанник детского лагеря выпал из окна

ЧЕЛЯБИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Управление Следственного комитета России по Челябинской области проверяет обстоятельства, при которых в детском лагере имени Феди Горелова из окна второго этажа в минувшую субботу выпал семилетний воспитанник. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе ведомства.

"Семилетний мальчик с ушибами, полученными при падении из окна, был доставлен в лечебное учреждение города Миасса. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

По предварительным данным СК, в субботу днем дети в одном из корпусов детского лагеря имени Феди Горелова распылили репеллент. Один из воспитанников, открывая окно на втором этаже, выпал в оконный проем.

Отмечается, что медики оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное. Руководство следственного управления взяло проведение проверки на контроль.