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В Челябинской области воспитанник детского лагеря выпал из окна

Семилетнего мальчика с ушибами доставили в больницу, следственные органы СК по региону проводят проверку

ЧЕЛЯБИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Управление Следственного комитета России по Челябинской области проверяет обстоятельства, при которых в детском лагере имени Феди Горелова из окна второго этажа в минувшую субботу выпал семилетний воспитанник. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе ведомства.

"Семилетний мальчик с ушибами, полученными при падении из окна, был доставлен в лечебное учреждение города Миасса. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

По предварительным данным СК, в субботу днем дети в одном из корпусов детского лагеря имени Феди Горелова распылили репеллент. Один из воспитанников, открывая окно на втором этаже, выпал в оконный проем.

Отмечается, что медики оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное. Руководство следственного управления взяло проведение проверки на контроль.

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