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Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП под Курганом

10 августа в аварии травмы получили 16 пассажиров, в том числе один ребенок

ТАСС, 12 августа. Водитель автобуса, который 10 августа опрокинулся в кювет в Курганской области, задержан. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Курганской области.

"Водитель автобуса задержан в порядке ст. 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

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В управлении добавили, что водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги с дальнейшим опрокидыванием автобуса. "Установлено, что ДТП произошло по причине технической неисправности, а именно выхода из строя рулевого управления. Водитель автобуса имеет водительский стаж 10 лет, стаж водителем автобуса - 4 года", - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в аварии травмы получили 16 пассажиров, в том числе один ребенок. Пятеро пострадавших госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

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