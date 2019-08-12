В Свердловской области внедрили систему маркировки лекарств

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Региональная система передачи сведений об обороте лекарственных препаратов заработала в Свердловской области, сообщил в понедельник департамент информационной политики региона.

"В Свердловской области завершена доработка Региональной автоматизированной системы лекарственного обеспечения населения Свердловской области по выписке/учету льготных лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения (АСУЛОН) для успешной передачи сведений в Федеральную государственную информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения (ФГИС МДЛП) о движении/выбытии лекарственных препаратов", - говорится в сообщении.

Все участники фармацевтического рынка должны быть зарегистрированы в системе до 1 января 2020 года, с нового года на территории РФ вводится обязательная маркировка всех выпускающихся в обращение лекарственных препаратов. В случае несоблюдения требований об обязательной маркировке продукции организации будут нести как административную, так и уголовную ответственность.

"При участии Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) в сентябре 2019 года планируется провести обучение пользователей АСУЛОН корректной работе в системе для обеспечения своевременной передачи информации в федеральную систему. Для этого функционируют два центра компетенции по внедрению ФГИС МДЛП: на базе Верхнепышминской центральной городской больницы имени П. Д. Бородина (для медицинских организаций) и ГУП СО "Фармация" (для аптек)", - уточнили в департаменте.