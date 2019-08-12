Школьники в летнем лагере при УрФУ будут создавать измеритель вязкости хурмы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Занятия первого летнего лагеря химической направленности для старших школьников начались в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге. Всего в смене примут участие около 30 человек, сообщил в понедельник ТАСС председатель Свердловской общественной организации "Центр образовательных и научных инициатив "Развитие", преподаватель УрФУ Вячеслав Карпов.

Как пояснили в пресс-службе университета, проект городского летнего лагеря для старшеклассников, ориентированного на проектную работу в химии, EasyChemCamp поддержан Фондом президентских грантов.

"Летний лагерь химической направленности на базе Химико-фармацевтического центра УрФУ продлится в течение двух недель. Ребята будут выполнять химические задания турнирного типа, но если обычно задания были теоретическими, то сейчас мы предложим решить задачи с применением инновационного оборудования, которое есть у нас в университете. Участие принимают школьники 8-11 классов", - сказал Карпов.

По словам собеседника агентства, преподавать будут специалисты УрФУ и приглашенные эксперты из других высших учебных и научных заведений. Как пояснили в пресс-службе университета, участие в смене принимают школьники из Свердловской и Челябинской областей и Удмуртии.

"Задания будут такого рода <...>: человек, приходя на рынок, хочет выбрать хурму, которая не "вяжет", что ему нужно сделать, чтобы найти эту хурму? Предлагаемые варианты варьируются от химического анализа до создания конкретного прибора на определение веществ, отвечающих за вязкость хурмы", - пояснил Карпов.

В программе лагеря - лекции, семинары, экскурсии и многое другое, говорится в сообщении пресс-службы вуза. "Участники сделают химическую радугу и химические часы, попытаются объяснить, от чего зависит скорость заваривания чая и его цвет, разработают состав зубной пасты с необычными свойствами и решат загадку собаки Баскервилей из произведения о приключениях Шерлока Холмса", - сообщили в вузе.