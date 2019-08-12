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Екатеринбургский цирк возглавила экс-руководитель Тульского и Рязанского цирков

Предыдущий директор и художественный руководитель учреждения Анатолий Марчевский был освобожден от своей должности в феврале
Екатеринбургский цирк Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Екатеринбургский цирк
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Тамара Бортникова стала новым директором Екатеринбургского государственного цирка, сообщила в понедельник пресс-служба ФКП "Росгосцирк".

"Новым директором Екатеринбургского государственного цирка с 12 августа назначена Тамара Бортникова. До этого назначения она возглавляла Тульский и Рязанский государственные цирки", - говорится в сообщении.

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Предыдущий директор и художественный руководитель Екатеринбургского государственного цирка (филиал Росгосцирка) Анатолий Марчевский был освобожден от своей должности в феврале 2019 года. Причиной увольнения, по словам советника гендиректора Росгосцирка Александра Авраменко, который был назначен врио руководителя Екатеринбургского цирка, стали "грубые нарушения в плане хозяйственной и имущественной деятельности компании".

Тамара Бортникова родилась в Рубцовске Алтайского края. С красным дипломом окончила музыкальное отделение Алтайской академии культуры и искусств, через несколько лет - экономический факультет Алтайского государственного университета по специальности "Антикризисное управление". В 2005 году открыла первое в Алтайском крае агентство праздников полного цикла. В октябре 2017 года возглавила Тульский государственный цирк. В 2018 году стала руководителем Рязанского государственного цирка.

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