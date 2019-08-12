Уральские таможенники задержали вылетающего в Финляндию пассажира с 38 кг красной икры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Сотрудники Уральского таможенного управления задержали в екатеринбургском аэропорту Кольцово мужчину, который пытался провезти в багаже 38 кг красной икры, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Красная икра относится к стратегическим ресурсам России. Беспрепятственно вывозить из страны для личных целей разрешено не более 5 кг красной икры лососевых рыб, уточнили в управлении.

"При проверке рейса Екатеринбург - Хельсинки таможенники остановили в "зеленом" коридоре пассажира с полным чемоданом икры. Инспекторы насчитали 38 кг красной икры, которая была расфасована по пяти брикетам из пенопласта, а также пять полиэтиленовых упаковок с рыбой. Общий вес провизии составил почти 45 кг. Таможенникам мужчина объяснил, что везет икру в подарок на свадьбу в Финляндию", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины заведено административное дело. Ему грозит штраф от одной второй до двукратной стоимости товара. Икра изъята.