{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Челябинске журналистку ранили из пневматики

Полиция проводит проверку

ЧЕЛЯБИНСК, 12 августа. Корреспондент челябинской газеты "Общественный защитник" Юлия Зябрина была ранена в голову из пневматического оружия на прошлой неделе, полиция проводит проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по Челябинску.

"Происшествие зарегистрировано. По данному факту проводится проверка. В полицию из медицинского учреждения поступила телефонограмма о ее обращении за медицинской помощью", - сказали в пресс-службе.

Полиция выясняет, связано ли произошедшее с профессиональной деятельностью женщины.

Теги
РоссияЧелябинская область
Ранивший росгвардейца житель Тюмени арестован на два месяца
10 августа мужчина кинул в сторону сотрудников ведомства рюкзак и открыл огонь из травматического оружия
Читать полностью