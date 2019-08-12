В Челябинске журналистку ранили из пневматики

ЧЕЛЯБИНСК, 12 августа. Корреспондент челябинской газеты "Общественный защитник" Юлия Зябрина была ранена в голову из пневматического оружия на прошлой неделе, полиция проводит проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по Челябинску.

"Происшествие зарегистрировано. По данному факту проводится проверка. В полицию из медицинского учреждения поступила телефонограмма о ее обращении за медицинской помощью", - сказали в пресс-службе.

Полиция выясняет, связано ли произошедшее с профессиональной деятельностью женщины.