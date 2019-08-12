Цуканов считает, что в Курганской области нужно развивать глубокую переработку в АПК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Власти Курганской области должны приложить максимальные усилия для развития в регионе производств по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, в частности, по картофелю, зерну и овощам. Об этом сообщил в понедельник ТАСС полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО) Николай Цуканов.

"На сегодняшний день область является одним из двух субъектов округа, имеющих положительное внешнеторговое сальдо продукции в агропромышленном комплексе. Уровень самообеспеченности по картофелю превышен в три раза, по зерну - почти в два раза, овощам - в полтора раза. Необходимо акцентировать внимание на глубокую переработку продукции, производимой сверх нормативов", - сказал он.

По словам Цуканова, в регионе развита сфера семеноводства и технологии возделывания зерновых культур. "Значительным резервом является введение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Сегодня простаивают земли площадью 245 тыс. га. Самые большие площади расположены в Катайском районе - 27 тыс. га и в Целинном районе - 21,5 тыс. га", - отметил он.

Агропромышленный комплекс, по данным областной администрации, является одним из системообразующих секторов экономики Курганской области. На его долю приходится до 15% валового регионального продукта, на селе проживает около 38% населения области. В АПК Курганской области действует 229 сельскохозяйственных предприятий, 270 производителей пищевых продуктов, 1186 крестьянских (фермерских) и около 178,7 тысяч личных подсобных хозяйств.

По словам Цуканова, 38% населения - "это большая цифра, поэтому особое внимание следует уделять развитию социальной инфраструктуры на селе: строительству детских садов, школ, домов культуры и фельдшерско-акушерских пунктов.