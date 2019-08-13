Завод по производству энергетического оборудования запустят в сентябре в Тюменской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Компания "Энерготехсервис" планирует в сентябре 2019 года запустить завод по производству модульных газопоршневых электростанций (ГПЭС - основное генерирующее оборудование в распределенной энергетике) на площадке индустриального парка "Боровский" в Тюменской области. Открытие предприятия пройдет в первый день X Тюменского нефтегазового форума (ТНФ), сообщил во вторник ТАСС директор компании Александр Свергин.

"В этом году мы получили статус генерального партнера Тюменского нефтегазового форума. В рамках ТНФ мы торжественно откроем Тюменский завод энергетического оборудования - нашу основную площадку для выпуска эффективных, технологичных и современных электростанций для российской промышленности. Это оборудование, которое вобрало в себя максимальное количество технических и технологических новинок", - сказал он, уточнив что соглашение о строительстве завода было подписано на ТНФ два года назад.

Кроме того на открытой выставочной площадке форума "Энерготехсервис" представит две линейки своего флагманского оборудования, которые будет выпускать завод, в том числе газопоршневые электростанции на базе двигателей INNIO Waukesha и INNIO Jenbacher.

Свергин пояснил, что первая линейка может работать на попутном нефтяном газе (ПНГ) даже невысокого качества, а также на сжиженном газе и биогазе. "Наши газопоршневые электростанции на базе Waukesha могут даже заменить дизельные установки, которые сейчас работают в местах добычи нефти и газа при бурении. Вторая линейка - это прежде всего высокий КПД, экологичность и прогнозируемая стоимость обслуживания", - добавил Свергин.

После запуска завода уровень локализации компонентов для производства электростанции будет составлять более 50%, а в ближайшие 3-5 лет он может вырасти до 70-80%.

"Дислокация завода в Тюмени позволит нам также максимально приблизить свои сервисные ресурсы к мощностям своих основных заказчиков - нефтегазовых компаний, большая часть которых ведет свою деятельность в Тюменской области и соседних с ней регионах. И в целом индустриальный парк - это готовые линии коммуникации, работающая инфраструктура и удобные подъездные пути. Все это позволяет быстро ввести объект в эксплуатацию и начать выпускать конкурентоспособную продукцию. Во-вторых, это значительные налоговые льготы для резидентов", - отметил он.

Развитие направления в Тюменской области

Свергин также пояснил, что в рамках ТНФ будет подписано еще одно соглашение, касающееся развития распределенной энергетики в России. "INNIO, являющийся нашим стратегическим партнером по данному направлению, высоко оценила многолетний опыт и возможности "Энерготехсервиса" в работе с выпускаемыми ими газовыми двигателями и приняла решение о передаче нам производственной линии по капитальному ремонту основных узлов таких электростанций - газовых двигателей Jenbacher. Такой сервисный центр - единственный в России и странах СНГ - будет открыт именно на базе нашего завода", - уточнил Свергин.

В пресс-службе "Энерготехсервиса" пояснили ТАСС, что в открытии завода примут участие топ-менеджеры INNIO, руководители обеих продуктовых линеек, технические специалисты и сотрудники российского представительства, а также представители заказчиков - ключевых компаний ТЭК.

X Тюменский нефтегазовый форум пройдет 17-19 сентября. Форум является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. На нем собираются более 2 тыс. человек, чтобы обсудить вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом, и обозначить пути реализации профильных задач. В 2018 году в мероприятии приняли участие 130 экспертов из 400 компаний, более 2 тыс. участников из 20 стран. Были подписаны девять соглашений, в том числе с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом".

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.