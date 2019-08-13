Зампред СПЧ предложил тиражировать в России опыт Сургута по строительству арендных домов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 августа. /ТАСС/. Опыт города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) по возведению арендных домов, в которых проживают сотрудники бюджетных организаций, оплачивая жилье ниже рыночной стоимости, необходимо распространять в других регионах страны. Об этом заявил заместитель председателя Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Евгений Бобров, сообщила во вторник пресс-служба администрации Сургута.

Представители СПЧ в ходе рабочего визита в крупнейший по численности населения город Югры (более 376 тыс. человек) побывали в двух арендных домах. Один из них на 512 квартир был введен в эксплуатацию около трех лет назад. В нем проживают учителя, врачи, сотрудники правоохранительных органов, многодетные семьи и инвалиды по социальному найму. Аренда в месяц однокомнатной квартиры обходится в шесть тысяч рублей, а двухкомнатной - в восемь тысяч рублей. В еще одном арендном доме жилье предоставляется по договору коммерческого найма по среднерыночной цене, а договоры заключаются на 11 месяцев, что гарантирует гражданам "спокойное проживание в течение длительного времени". В квартирах есть необходимая мебель и часть бытовой техники. При заселении можно оформить прописку.

"Во время рабочей поездки мы изучаем опыт Сургута в этом направлении. Сейчас на федеральном уровне предпринимаются необходимые меры для обеспечения доступным жильем. Цель визита - доработать существующее законодательство. Необходимо тиражировать практику Сургута на другие регионы России. Нужно, чтобы таких домов было как можно больше", - приводятся в сообщении слова Боброва.

Замглавы Сургута Алексей Жердев сообщил, что город продолжит развивать арендное жилье. "Мы продолжим двигаться по этому пути, поскольку нам удалось решить проблему для многих социальных групп. У нас уже сформировалась новая очередь из желающих. На сегодняшний день в ней состоит более 500 человек", - сказал Жердев.

Арендные дома в настоящее время также действуют в еще трех городах Югры - Нефтеюганске, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. В них проживают граждане, имеющие постоянную работу, но при этом из-за уровня дохода не способные купить себе жилье в собственность.