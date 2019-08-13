Следователи на Урале возобновили расследование дела об убийстве спустя 26 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Следователи спустя 26 лет возобновили расследование уголовного дела об убийстве двух человек в поселке Бисерть Свердловской области из-за задержания фигуранта, все это время скрывавшегося от следствия. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой следственного управления СК РФ по региону.

"Нижнесергинским межрайонным следственным отделом СК РФ по Свердловской области возобновлено расследование уголовного дела об убийстве, возбужденного в августе 1993 года по факту обнаружения 16 августа 1993 года в поселке Бисерть тел женщины и ее сына с признаками криминальной смерти в виде колото-резаных ранений туловища. Сотрудники полиции города Анапы в начале августа текущего года задержали фигуранта", - говорится в сообщении.

В 1993 году предполагаемый убийца был установлен по горячим следам. Им оказался местный житель 1972 года рождения, которому удалось скрыться. Потом он был объявлен в федеральный розыск и заочно заключен под стражу. "Подозреваемый был остановлен сотрудниками ГИБДД во время управления машиной (в Краснодарском крае - прим. ТАСС). В настоящее время задержанный уже доставлен в Свердловскую область, с его участием проводится комплекс необходимых следственных действий", - отмечается в сообщении.