{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Два человека погибли в ДТП в Челябинской области

Еще двое пострадавших находятся в больнице
Описание
© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 13 августа. Два человека погибли, еще двое пострадали во вторник при столкновении легковых автомобилей в Верхнеуральском районе Челябинской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"Сегодня на территории Верхнеуральского района 59-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Sandero, по предварительным данным, <...> выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Lada Kalina под управлением 68-летнего мужчины. В результате ДТП водитель автомобиля Lada Kalina от полученных травм скончался на месте происшествия. В автомобиле Renault пассажир, 58-летняя женщина, скончалась на месте происшествия, водитель и еще один пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в Renault находились жители Башкирии, тогда как Lada управлял житель Верхнеуральского района.

Теги
РоссияЧелябинская область
Арктика сегодня
Уральские ученые разработали беспилотную технику для доставки топлива в Арктике
Предполагается, что ее испытания пройдут в 2020 году
Читать полностью