Два человека погибли в ДТП в Челябинской области

ТАСС, 13 августа. Два человека погибли, еще двое пострадали во вторник при столкновении легковых автомобилей в Верхнеуральском районе Челябинской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"Сегодня на территории Верхнеуральского района 59-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Sandero, по предварительным данным, <...> выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Lada Kalina под управлением 68-летнего мужчины. В результате ДТП водитель автомобиля Lada Kalina от полученных травм скончался на месте происшествия. В автомобиле Renault пассажир, 58-летняя женщина, скончалась на месте происшествия, водитель и еще один пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в Renault находились жители Башкирии, тогда как Lada управлял житель Верхнеуральского района.