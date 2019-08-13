Ханты-Мансийск планируется полностью очистить от борщевика до октября

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 августа. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) планируют до октября текущего года полностью избавиться от борщевика Сосновского на территории города. Всего от сорняка предстоит освободить площадь более 17,7 тыс. кв. метров, сообщается во вторник на сайте администрации Ханты-Мансийска.

Ранее сообщалось, что власти города планируют ввести административные штрафы для организаций, на территории которых растет борщевик. Эту инициативу местная администрация объясняет тем, что не все предприятия борются с сорняком, в итоге рекультивацией растения приходится заниматься городским службам.

"Городские службы полностью очистят окружной центр от борщевика Сосновского к концу сентября. Его скашивание пройдет с 1 по 15 сентября, а вспашка территорий, где он произрастает, закончится 25 сентября. Всего в текущем году в Ханты-Мансийске будет организован комплекс мероприятий по рекультивации борщевика Сосновского на общей площади 17,75 тыс. кв. метров", - говорится в сообщении.

Борщевик не только является опасным, но и ухудшает внешний облик некоторых районов Ханты-Мансийска, подчеркивается в сообщении. Однако сорняк, по данным властей, растет не повсеместно в городе, а имеет точечные очаги.

Главная опасность для человека от контакта с этим растением - его токсичность, соприкосновение с ним вызывает ожоги и аллергический дерматит.