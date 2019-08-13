Челябинские власти обещают восстановить сгоревший доходный дом Пчелина XIX века

ЧЕЛЯБИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Памятник культуры - доходный дом Пчелина постройки XIX века, сгоревший в прошлую пятницу в самом центре Челябинска, будут восстанавливать, сообщили во вторник в пресс-службе Министерства культуры региона.

Вечером в пятницу в доходном доме Пчелина произошел пожар, площадь возгорания, по информации МЧС, составила около 300 кв. м., у здания обрушилась кровля.

"Дом Пчелина будут восстанавливать. Об этом заявил Госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области. Сейчас на объекте специалисты ведомства проводят осмотр и фотофиксацию", - говорится в сообщении министерства.

Здание на улице Труда, 56 было построено до революции крестьянином Дмитрием Пчелиным и до революции долгое время использовалось в качестве доходного дома. В советское время здание занимали различные организации. После перестройки здание перешло в частную собственность. В понедельник на аппаратном совещании в администрации города заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев заявил, что объект содержался собственником ненадлежащим образом.