Суд арестовал обвиняемого в убийстве супружеской пары в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Суд в Свердловской области арестовал мужчину, который обвиняется в убийстве супругов и покушении на жизнь их дочери. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой следственного управления СК РФ по региону.

Инцидент произошел днем 2 августа в селе Тимофеево в Слободо-Туринском районе области.

"Судом по ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями межрайонного отдела СК России, криминалистами регионального СКР, а также сотрудниками уголовного розыска полиции установлен и задержан 35-летний младший брат убитого мужчины", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что он был допрошен с помощью полиграфа. Результаты допроса показали его возможную причастность к преступлению. Как сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, брат убитого уже имел условную судимость за незаконное хранение огнестрельного оружия.

"Представители МВД под конвоем доставили его из Тюмени, где находится его жилище, обратно в Свердловскую область. Долгое время он не признавал свою вину, утверждал, что в момент убийства якобы находился у себя дома в Тюменской области. Затем сотрудники полиции в ходе розыскных мероприятий обнаружили похищенную машину убитого с ДНК задержанного, а также предполагаемое орудие преступления - самодельный пистолет, внешне похожий на ПМ. Все это и ряд других важных улик позволило сыщикам и нашим коллегам из Следственного комитета изобличить подозреваемого", - отметил он.

По словам Горелых, к убийству обвиняемый готовился давно. Накануне он остановился в палатке, которая была обнаружена в нескольких километрах от дома убитых. В этой палатке он сутки выжидал подходящего момента. Кроме того, полицейские установили важного свидетеля, который увозил и привозил брата убитого мужчины.