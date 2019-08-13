80% месячной нормы осадков выпало в Магнитогорске вечером 13 августа

ТАСС, 13 августа. Порядка 80% месячной нормы осадков выпало за несколько часов вечером во вторник в Магнитогорске Челябинской области. Ливневая канализация на некоторых улицах не справилась с количеством осадков, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"МЧС предупреждало о том, что будут сильные дожди. Дождь начался в районе семи вечера (17:00 мск). Выпало 80% месячной нормы осадков. На некоторых улицах ливневая канализация не справилась. Информации о подтоплении зданий нет", - сказал собеседник агентства, не уточнив названия улиц. Дождь закончился к 19:00 мск.

Жители города в социальных сетях упоминают улицу Советскую, улицу 50-летия Магнитки и Спартаковский переулок. В пресс-службе городской администрации добавили, что утром 14 августа будет выделена техника для очистки канализации и дорожного полотна от намывов.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по области, информация о подтоплении зданий не поступала.