Военные спасатели начали подготовку к запуску корабля с роботом "Федором" на борту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Поисково-спасательная группа Центрального военного округа приступила к подготовке обеспечения запуска космического корабля "Союз МС-14", на борту которого будет находиться робот "Федор". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в среду.

"Подготовка проходит в Челябинской области, спасатели выполняют прыжки с парашютом с высоты около 1,5 тыс. метров на водную поверхность, отрабатывают эвакуацию капсулы из воды на сушу при помощи поисково-эвакуационных машин-амфибии "Синяя птица". Кроме того, совместно с экипажем вертолета Ми-8, будет проводиться эвакуация условного космонавта при помощи грузоподъемного устройства. После завершения тренировок поисково-спасательная группа будет передислоцирована в Казахстан для обеспечения старта космического корабля", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что тренировки завершатся 16 августа, в подготовке к запуску "Союза МС-14" участвуют около 100 военных спасателей и 20 единиц техники.

Во время запуска военная авиация и наземные поисково-спасательные машины "Синяя птица" находятся по траектории полета транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-13" - это оперативные аэродромы в Байконуре, Жезказгане, Караганде и Горно-Алтайске. 11 октября 2018 года впервые военные спасатели ЦВО были задействованы при внештатной ситуации во время запуска пилотируемого космического корабля. Семнадцать военнослужащих представлены к наградам за проведение операции по поиску и спасению экипажа корабля "Союз МС-10".

Как ожидается, "Союз МС-14" отправится к МКС 22 августа. На его борту на станцию прибудет человекоподобный робот "Федор", созданный компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Этот робот получил имя Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор".

Поисковый командный пункт сформирован 1 июля 1999 году в поселке Увельский Челябинской области, аэродром Упрун. 15 февраля 2018 года он включен в состав сформированной 17 бригады армейской авиации 14 армии ВВС и ПВО Центрального военного округа. Почти за 20 лет личный состав и техника выполнили 73 поисково-спасательные работы по посадке спускаемых аппаратов транспортных пилотируемых кораблей "Союз" и 75 поисково-спасательных обеспечений запусков кораблей, эвакуировав свыше двухсот космонавтов, в том числе около ста иностранных.