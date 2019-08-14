Сотрудники ФСБ изъяли более 10 тонн контрафактного алкоголя в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Свердловской области изъяли более 10 тонн контрафактного алкоголя и пресекли деятельность подпольного производственного цеха в городе Заречный Свердловской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства в среду.

"В ходе оперативных мероприятий изъято более 10 тонн спиртосодержащей жидкости, в том числе 7 тыс. 513 стеклянных бутылок с нанесенными этикетками водочной и коньячной продукции марок: "Нефть", "Царская охота", "Хенесси", "Голд 999", "Дербент" и "Кенигсберг". Силами правоохранительных органов задержано семь работников производственного цеха, два из которых являются иностранными гражданами", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что операция по пресечению деятельности цеха проводилось во взаимодействии УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области и при силовой поддержке ОМОН Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по ст. 171.1 ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки") и 238 ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") УК РФ.