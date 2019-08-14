Челябинские судебные приставы нашли и вернули сына жительнице Чечни

ЧЕЛЯБИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Приставы в Челябинской области нашли шестилетнего мальчика, отец которого игнорировал решение суда о передаче ребенка матери в Чеченскую Республику. Судебное решение было исполнено, сообщили журналистам в среду в пресс-службе челябинского областного управления Федеральной службы служебных приставов.

"Судебными приставами Чеченской Республики было установлено, что отец ребенка может находиться в Саткинском районе Челябинской области, а также в Челябинске. Коллегам из Челябинской области направили разыскное задание. <…> Мужчину и мальчика нашли в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

После переговоров с приставами мужчина передал ребенка матери в присутствии представителей органов опеки. Женщина с сыном вернулись в родную республику.