Суд 28 августа вынесет решение по делу жителя Югры, обвиняемого в угоне самолета

"Судебное решение будет оглашено 28 августа в 10:30 [по местному времени]", - сказал судья.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 августа. /ТАСС/. Суд Ханты-Мансийского автономного округа огласит 28 августа решение в отношении жителя Югры Павла Шаповалова, обвиняемого в угоне пассажирского самолета авиакомпании "Аэрофлот" в январе этого года. Об этом сообщил судья Алексей Москвин в среду, передает корреспондент ТАСС из зала суда округа.

В ходе последнего слова Шаповалов сообщил, что полностью признает вину и раскаивается в содеянном.

Ранее сообщалось, что 18 июля судья Алексей Москвин принял решение перенести на 14 августа заседание в связи с отсутствием в зале суда трех ключевых свидетелей - командира лайнера Рустама Цыбакина, старшего бортпроводника Евы Крайчек и бортпроводника Марии Никулиной.

Шаповалов был задержан 22 января 2019 года за попытку захвата самолета Boeing 737-8LJ авиакомпании "Аэрофлот", вылетевшего рейсом Сургут - Москва. Через 15 минут после вылета самолет взял курс в обратном направлении и был перенаправлен в аэропорт Ханты-Мансийска, где и совершил посадку. На допросе обвиняемый не смог пояснить причину своих действий.

Ранее в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ ТАСС сообщали, что психолого-психиатрическая судебная экспертиза признала подсудимого невменяемым.