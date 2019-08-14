Бывший челябинский замгубернатора попросил суд заменить колонию исправительными работами

ЧЕЛЯБИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Бывший заместитель губернатора области Николай Сандаков, осужденный в прошлом году на 5 лет и 6 месяцев лишения свободы по обвинению во взяточничестве, мошенничестве, подстрекательстве к неправомерному доступу к компьютерной информации, подал ходатайство в суд о замене наказания в виде заключения в колонии исправительными работами. Об этом в среду ТАСС сообщил его адвокат Константин Акулич.

"Все вопросы, связанные с исполнением наказания, рассматриваются в суде по месту нахождения колонии, то есть в данном случае в Копейском городском суде. Смысл ходатайства в том, что сейчас в колонии нет никакой работы, несмотря на заявление подзащитного о том, что ему нужно трудоустроиться. А у него есть дополнительное наказание в виде штрафа, которое он даже формально исполнять не может, так как доходов не имеет. Если наказание заменить [исправительными] работами, то это возможность трудоустроиться, показать свое исправление", - сказал собеседник агентства.

В уголовном деле Сандакова есть три эпизода. По версии следствия, являясь заместителем губернатора Челябинской области Михаила Юревича, Сандаков организовал взлом электронной почты. Кроме того, используя служебное положение, присвоил 1,5 млн рублей и получил взятку в виде безвозмездных услуг по охране его жилого дома и установки систем видеонаблюдения от директора ООО ЧОП "Питон" в сумме не менее 1,96 млн рублей. Взятку, как полагает следствие, он получил за помощь в заключении госконтракта на охрану высшего должностного лица Челябинской области на условиях, выгодных для ЧОП. В 2011-2012 гг. Сандаков, занимая должность первого помощника губернатора Челябинской области, обманом похитил у бывшего сити-менеджера Озерска 1,5 млн рублей, пообещав, что тот в будущем станет главой Магнитогорска.

Сандаков отбывает наказание в исправительной колонии № 6, расположенной в городе Копейске Челябинской области. С учетом нахождения под стражей и под домашним арестом он уже отбыл 2 года 10 месяцев. Вынося приговор, суд организацию взлома электронной почты переквалифицировал на подстрекательство к неправомерному доступу к компьютерной информации. И освободил Сандакова от наказания за это преступление в связи с истечением срока давности.