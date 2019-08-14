Тюменский губернатор заявил, что власти региона окажут поддержку Антипинскому НПЗ

ТЮМЕНЬ, 14 августа. /ТАСС/. Правительство Тюменской области окажет поддержку находящемуся в состоянии банкротства Антипинскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ), сообщил губернатор региона Александр Моор в среду на пресс-конференции, посвященной подготовке к 75-летию области.

"У этого проекта [Антипинского НПЗ] есть инвестиционный потенциал, и прошлые, и нынешние собственники говорят, что есть целесообразность внесения дополнительных средств в проект, чтобы расширить продуктовую линейку. Поэтому мы со своей стороны окажем всю возможную поддержку предприятию", - сказал Моор, не уточнив конкретных мер поддержки.

Глава региона отметил, что процесс "расшивки" долгов предприятия будет долгим. "Учитывая объем задолженности, думаю, что это будет длительный процесс <…> уверен, что решение, которое устроит и кредиторов, и регион, и отрасль в целом будет найдено, будем внимательно следить [за ситуацией]", - добавил Моор.

Антипинский НПЗ 18 мая подал в Арбитражный суд Тюменской области заявление о признании себя банкротом. Согласно данным картотеки суда, НПЗ обозначил сумму требований по делу в размере 346,4 млрд рублей.

Позднее к делу присоединились кредиторы НПЗ - "Абсолют банк", Московский кредитный банк и другие. После получения Сбербанком контроля над НПЗ он был продан совместному предприятию банка и азербайджанской Socar - компании "Сокар Энергоресурс".

В мае 2019 года из-за сложной финансовой ситуации и, как следствие, перебоев с поставками нефти, начавшимися еще в 2018 году, НПЗ был вынужден приостановить работу и перейти под управление основного кредитора - Сбербанка.