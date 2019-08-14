В Югре на реке произошел разлив нефтепродуктов на площади около 10 тыс. кв. метров

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 августа. /ТАСС/. Нефтепродукты разлились на площади около 10 тыс. кв. метров на реке Сайма в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), опасности для жителей нет, сообщили журналистам в среду в пресс-службе администрации Сургута.

Сайма - небольшая река, протекающая, в частности, по территории города Сургута, крупнейшего муниципалитета Югры, в котором проживает более 376 тыс. человек.

"Сегодня в 11:00 по местному времени (09:00 мск) на реке Сайма обнаружен разлив нефтепродуктов. На место выехали сотрудники администрации, спасатели, экологи. Оперативно начаты работы по сбору и утилизации пятна, опасности для жителей и животного мира нет. Общая площадь разлива составила около 10 тысяч кв. метров", - говорится в сообщении.

Специалисты Сургутского спасательного центра совместно с управлением по природопользованию и экологии города в настоящее время занимаются сбором и утилизацией нефтепродукта. Причины загрязнения устанавливаются. На реке установлены боновые ограждения, которые препятствуют разливу нефтепродукта. "По предварительной информации, нефтепродукты попали в реку через ливневую канализацию. Еще одной из возможных причин мог стать открытый слив отходов в реку", - отметили в пресс-службе.

По словам заместителя главы Сургута Алексея Жердева, устранить последствия планируется до 16 августа.