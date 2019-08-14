Рыбоводный завод на Ямале выпустил в Обь-Иртышский бассейн 10 млн мальков

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Собский рыбоводный завод - единственный в Арктике по воспроизводству ценных и исчезающих сиговых рыб - выпустил 10 млн мальков муксуна в реку Собь Обь-Иртышского бассейна, сообщается в среду на сайте правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Собский рыбоводный завод завершает сезон красивым числом: 10 млн мальков пополнят реки Обь-Иртышского бассейна благодаря поддержке Газпромнефть-Ямала и крупного проекта "Газ Ямала", который реализует Газпромнефть-Развитие. Финальный в этом году выпуск молоди ценной северной рыбы стартовал на побережье реки Собь", - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что из-за большого объема рыбы выпуск продолжится несколько дней. Как уточнили ТАСС в пресс-службе завода, впервые мальки выпускаются по специальному "рыбопроводу", который позволяет попасть в реку, минуя сложный процесс транспортировки.

По данным правительства региона, всего до конца 2020 года по заявкам двух предприятий в реки Обь-Иртышского бассейна выпустят более 25 млн мальков.

Запрет на вылов муксуна был введен на Ямале в 2014 году и действует до сих пор. Восстановить численность рыбы планируется в течение 10-12 лет.

Собский рыбоводный завод введен в эксплуатацию на реке Собь в ЯНАО весной 2017 года. Первый экспериментальный выпуск мальков прошел летом 2016 года. Строительство финансировало правительство региона и компания "Новатэк".