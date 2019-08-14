"Почта России" построит в Челябинске логистический центр к 2020 году

ЧЕЛЯБИНСК, 14 августа. /ТАСС/. "Почта России" построит в Челябинске логистический почтовый центр, на площади около 20 тыс. кв. м будет создано порядка 400 рабочих мест. Об этом сообщил журналистам гендиректор предприятия Николай Подгузов во время рабочей поездки в Челябинскую область.

В среду в Челябинске временно исполняющий обязанности губернатора области Алексей Текслер и генеральный директор ФГУП "Почта России" Николай Подгузов провели двустороннюю встречу и совещание, посвященное развитию почтовой системы в регионе.

"Мы уже определились с земельным участком, где будет построен логистический центр. До конца года должны начаться строительные работы. Мы планируем открыть логистический почтовый центр на 20 тыс. квадратных метров с зоной исполнения заказов в 3-4 квартале 2020 года. Для региона - это 400 новых рабочих мест", - сказал Подгузов.

По его словам, сроки доставки посылок из логистического центра не будут превышать 24 часов для жителей Челябинска и 48 часов для других городов региона. "Таким образом сроки доставки будут существенно сокращены, это будет новый стандарт качества. Я уверен, что потребителю это понравится", - добавил директор "Почты России".