Икона главного храма Вооруженных сил РФ "Спас Нерукотворный" прибыла на Урал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Военные доставили икону главного храма Минобороны РФ "Спас Нерукотворный" в Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Центрального военного округа.

"С 14 по 18 августа икона будет выставлена в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска, а с 18 по 22 августа - в храме Преображения Господня города Чебаркуля, откуда ее доставят в Екатеринбург", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что икона была доставлена в город из Астрахани на военном самолете Ан-26.

"Спас Нерукотворный" сопровождает мощевик с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Феодора Ушакова.

"В течение года икону провезут по многим соединениям и воинским частям Российской армии, по храмам Русской Православной Церкви, чтобы святыне могли поклониться не только тысячи военнослужащих, но и православные верующие в разных уголках страны. На своем пути она побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние в более чем 57 тысяч километров", - добавили в пресс-службе.

Свой путь по стране икона начала в Севастополе 30 апреля 2019 года, а завершит его 9 мая 2020 года, в 75-ю годовщину Великой Победы, в главном храме Вооруженных сил России, который строится в подмосковном парке "Патриот".