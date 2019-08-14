Спасатели ликвидировали более половины разлива нефтепродуктов на реке в Сургуте

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 августа. /ТАСС/. Работники Сургутского спасательного центра очистили от нефтепродуктов более половины загрязненной площади на реке Сайма в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югра). Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе городской администрации.

В среду утром на реке Сайма обнаружили разлив нефтепродуктов. На место выехали сотрудники администрации, спасатели, экологи. Оперативно начались работы по сбору и утилизации пятна, опасности для жителей и животного мира нет. Общая площадь разлива, по уточненным данным властей, составила около 2 тыс. кв. м. В устранении разлива задействовали специалистов Сургутского спасательного центра.

"От масляных пятен уже очищено более 1 тыс. кв. м - половина от загрязненной территории реки. Силами работников Сургутского спасательного центра собрано свыше двух кубических метров нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Для сбора задействован комплекс ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов с применением сорбента. Поступлений новых нефтепродуктов не зафиксировано. По предварительной информации властей, нефтепродукты попали в реку через ливневую канализацию. Также рассматривается версия об открытом сливе отходов в реку. В настоящее время установлены боновые заграждения, которые препятствуют разливу на акватории реки.

В пресс-службе региональной прокуратуры ТАСС сообщили, что организована проверка в связи с разливом нефтепродуктов.

Сайма - небольшая река, протекающая, в частности, по территории Сургута, крупнейшего муниципалитета Югры, в котором проживают более 376 тыс. человек.