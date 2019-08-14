{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ученые нашли на территории Тюменской области захоронение эпохи гуннов

В экспедиции приняли участие 40 студентов, аспирантов, волонтеров Института социально-гуманитарных наук

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Археологи Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в ходе экспедиции обнаружили в деревне Старо Лыбаево, которая находится севернее Тюмени, захоронение периода гуннов, или эпохи Великого переселения народов. Об этом сообщается на сайте вуза.

"Завершилась шестинедельная археологическая экспедиция ТюмГУ, в которой принимали участие 40 студентов, аспирантов, волонтеров Института социально-гуманитарных наук. Археологи под руководством профессора, доктора исторических наук Натальи Петровны Матвеевой во время раскопок в деревне Старо Лыбаево на урочище Устюг обнаружили древнейшее захоронение", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в вузе, характерных именно для народа гуннов предметов найдено не было, зато много фактов, свидетельствующих об эпохе.

Теги
РоссияТюменская область
На Урале из-за повреждения газопровода без газоснабжения остались почти 20 тыс. человек
По информации МЧС, социально-значимые объекты в зону отключения не попали
Читать полностью