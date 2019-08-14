Ученые нашли на территории Тюменской области захоронение эпохи гуннов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Археологи Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в ходе экспедиции обнаружили в деревне Старо Лыбаево, которая находится севернее Тюмени, захоронение периода гуннов, или эпохи Великого переселения народов. Об этом сообщается на сайте вуза.

"Завершилась шестинедельная археологическая экспедиция ТюмГУ, в которой принимали участие 40 студентов, аспирантов, волонтеров Института социально-гуманитарных наук. Археологи под руководством профессора, доктора исторических наук Натальи Петровны Матвеевой во время раскопок в деревне Старо Лыбаево на урочище Устюг обнаружили древнейшее захоронение", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в вузе, характерных именно для народа гуннов предметов найдено не было, зато много фактов, свидетельствующих об эпохе.