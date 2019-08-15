Вылет пяти самолетов задержан в аэропорту Екатеринбурга из-за тумана

ТАСС, 15 августа. Пять рейсов задержаны в аэропорту Екатеринбурга из-за тумана, сообщили ТАСС в справочной аэропорта.

"Из-за тумана задерживается вылет пяти самолетов - в Ханты-Мансийск, Париж, Прагу, Санкт-Петербург и Тель-Авив", - сказал собеседник агентства.

Согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово, вылет самолета авиакомпании "Победа" в Петербург задерживается на 2,5 часа - до 06:05 мск вместо 03:40 по расписанию, вылет "Уральских авиалиний" в Париж запланирован на 06:10 мск (вместо 04:45), еще один самолет авиакомпании должен вылететь в Тель-Авив в 06:30 мск (вместо 04:50), борт UTair отправится в Ханты-Мансийск в 06:30 мск (вместо 05:05), а борт "Уральских авиалиний" в Прагу - в 06:10 мск (вместо 05:15).