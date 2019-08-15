Военный самолет Ан-26 отработал взлет и посадку в поле на учениях под Екатеринбургом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Экипаж самолета Ан-26 транспортного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) во время учений в Свердловской области отработал сложный элемент пилотирования - взлеты и посадки с грунтовой взлетно-посадочной полосы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой военного округа в четверг.

"Учения проходят в Свердловской области. Летчики транспортного самолета Ан-26 отработали более 5 взлетов и посадок в поле. Скорость при заходе на посадку на грунтовую взлетно-посадочную полосу составляла около 200 км/ч. В таком случае заходить на посадку можно только в ручном режиме управления самолетом, поэтому экипажи полагаются только на визуальную ориентировку и свое мастерство", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, грунтовая взлетно-посадочная полоса была выбрана в поле с подходящим по плотности грунтом. "Для обеспечения одного из самых сложных элементов летной подготовки, специалисты инженерно-аэродромной службы проверили запланированную полосу на наличие ям, а также плотность почвы", - добавили в военном округе.